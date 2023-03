Foto: Universal Music / Mercury Records Donna Summer: álbum de 1983 ganha versão expandida





O clássico álbum She Works Hard For The Money de Donna Summer (1948-2012), acaba de ganhar uma versão expandida que celebra o 75º aniversário da saudosa Rainha da Disco Music . O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Mercury Records .

She Works Hard For The Money (Deluxe Edition) agora conta com 13 faixas , quatro a mais de seu lançamento original, sendo duas delas com mixagens dançantes e duas instrumentais .





Nenhuma dessas faixas adicionais estavam disponíveis para streaming anteriormente.

O lançamento deste título vem de encontro com o próximo documentário Love To Love You, Dona Summer que estreará na HBO , com direção de Roger Ross Williams , cineasta laureado com um Oscar e um Emmy Awards . O filme é um retrato profundamente pessoal de Summer dentro e fora do palco, com vários registros fotográficos inéditos e videos caseiros gravados muitas vezes pela própria artista.

She Works Hard For The Money é o 11º disco de estúdio de Donna Summe r, sucessor de seu álbum auto-intitulado de 1982, produzido pelo lendário Quincy Jones .

