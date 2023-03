Foto: Reprodução / YouTube Assista ao divertido making of de 'Pilantra' nova faixa de Jão e Anitta





O single colaborativo Pilantra , de Jão e Anitta , foi disponibilizado no último domingo (12) figurando de imediato no TOP 5 do Spotify Brasil . A faixa era muito esperada pelos fãs de ambos os artistas, fator que foi determinante para que ela entrasse para a lista das mais ouvidas da plataforma.

Agora, o making of de Pilantra mostra o quanto Jão e Anitta se divertiram nas filmagens do clipe oficial da faixa.





O Spotify compartilhou os momentos de descontração dos artistas em seu canal oficial no YouTube .

Jão admtiu, em uma entrevista para a Rede Globo , que a produção audiovisual de Pilantra foi uma "brincadeira muito cinematográfica" e que Anitta "ferrou o joelho dela".

Pilantra é a primeira música de Jão após o estrondoso sucesso do álbum Pirata , que rendeu uma turnê com shows lotados, que reverberaram ainda mais o nome do artista no cenário pop brasileiro.

Confira o making of de Pilantra :