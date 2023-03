Foto: Divulgacao Amazon Music será o player oficial do QUEREMOS! Festival 2023





A plataforma de streaming Amazon Music será, pelo segundo ano consecutivo, o player oficial do QUEREMOS! Festival 2023 , que este ano contará com Marisa Monte, Liniker, Flora Matos, MC Poze do Rodo , entre outros.

O QUEREMOS! acontecerá no dia 15 de abril no Rio de Janeiro e será transmitido, de forma gratuita e ao vivo , no canal da Amazon Music na Twitch e no aplicativo da plataforma.





“É sempre um prazer anunciar a transmissão de festivais com grandes nomes da música nacional e internacional”, diz Bruno Vieira , head do Amazon Music no Brasil. “É um compromisso do Amazon Music conectar fãs e artistas, e o QUEREMOS! Festival é uma ótima oportunidade, pois traz um line-up diverso e de muita qualidade. Estamos muito felizes em promover este evento tão grandioso pelo segundo ano consecutivo”, completa.

A transmissão do festival iniciará às 14h .