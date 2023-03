Foto: Reprodução / Instagram / @itspetergabriel / Mark Allan Peter Gabriel anuncia turnê nos EUA que divulga seu novo álbum





Um dos nomes mais criativos da história da música e dono de clássicos no pop e no rock, o lendário Peter Gabriel anunciou recentemente a etapa norte-americana de sua nova turnê i/o - The Tour , que iniciará no dia 8 de setembro na cidade de Quebec .

Todos os shows serão produzidos pela Live Nation e divulgarão o novo material do próximo álbum de Gabriel, intitulado i/o, a ser lançado ainda neste ano.





As novas apresentações de Peter Gabriel acontecerão inicialmente no Canadá , nas cidades de Quebec, Ottawa, Toronto e Montreal , seguindo para os EUA com shows nas cidades de Filadélfia, Nova York, Chicago, Vancouver, Seattle, San Francisco e Los Angeles .

Espera-se que nesta turnê, Gabriel adiciione as cidades norte-americanas de Washington, Buffalo, Pittsburgh, Columbus, Cleveland, Detroit, Milwaukee, St. Paul, Denver, Austin, Dallas e Houston .

No repertório, além das novas faixas de i/o , Peter Gabriel também revisitará os grandes clássicos de sua carreira. Ele estará acompanhado dos músicos Tony Levin, David Rhodes e Manu Katché .