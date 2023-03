Foto: Universal Music / Polydor Ellie Goulding realizará concerto especial na Amazon





A cantora pop britânica Ellie Goulding anunciou o lançamento de um concerto especial que apresentará na plataforma de streaming Amazon intitulado Monumental: Ellie Goulding at Kew Gardens , que será disponível no dia 31 de março através da Amazon Freevee de forma gratuita.

O especial chega antes de Higher Than Heaven , o quinto álbum de Goulding que estará disponível nas plataformas digitais no dia 7 de abril pela Universal Music , via Interscope Records .





"Mundialmente famoso (Kew Gardens) não é apenas um oásis botânico em Londres, mas um guardião das sementes e segredos do mundo natural e um motor da ciência moderna" , escreveu Ellie Goulding em seu Instagram. "É um lugar muito especial para mim, e estou honrada por ter tocado músicas exclusivas do meu novo álbum Higher Than Heaven, entre as suculentas gigantes e os nenúfares. Mal

posso esperar pra que vocês compartilhem essa experiência mágica e assistam a essas apresentações exclusivas" , concluiu a cantora.

Este evento que apresenta Ellie Goulding é o primeiro da Amazon que está lançando a série Monumental: An Artists Den Experience , uma série de especiais de 1 hora de duração que consistem em apresentações e entrevistas com artistas em locais exclusivos.