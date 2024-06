Reprodução/Instagram Nego Di e Matteus Amaral

Nego Di espantou muita gente ao supostamente tomar o partido do também ex-participante do "Big Brother Brasil", Matteus "Alegrete" Amaral, acusado de burlar o sistema de cotas para cursar engenharia agrícola no Instituto Federal Farroupilha.

Por meio do X, antigo Twitter, Nego Di escreveu: "Num país onde homem que tem barba, pé 46 e pic*, se diz mulher e luta para utilizar o mesmo banheiro da tua mãe, esposa e filhas, é um tanto incoerente prender um cara que só queria estudar. Se ele se sente negro, é negro! Não é isso o que vocês pregam?".

Foi com ênfase nessa ideia, aliás, que o comediante levantou outras questões e parafraseou a expressão "Le Brésil n'est pas un pays sérieux", constantemente atribuída ao ex-presidente francês Charles de Gaulle. "Fez errado? Foi ele? Eu não sei! Mas 'se o Brasil fosse sério', não esperaria o cara ficar famoso para investigá-lo", pontuou.

Nesta sexta-feira (14), o vice-campeão do "BBB 24" justificou que a sua inscrição no IFFar foi feita por outra pessoa, que cometeu um deslize na hora de realizar a matrícula em 2014. Por fim, frisou que não teve o intuito de se beneficiar com o ingresso na universidade na reserva de vagas por políticas afirmativas.

