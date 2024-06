Reprodução/Instagram Mônica Carvalho, Paolla Oliveira e Michele Muniz

Neste sábado, dia 14, aconteceu mais uma edição do bazar beneficente do Lar Viva Bem, de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, com produtos exclusivos de celebridades como Mônica Carvalho, Paolla Oliveira e Michele Muniz. Os artigos foram oferecidos a preços acessíveis.

As três, já conhecidas por seu engajamento em pautas significativas, são parceiras de longa data da associação sem fins lucrativos (coordenada pela assistente social Elza Gordo), que há 25 anos atende idosos carentes e é referência na região.

"Acredito muito no quanto nós, artistas, podemos contribuir, com a nossa imagem, em ações como essa. São inúmeras as pessoas a serem beneficiadas", comentou Mônica, que estreou como roteirista e protagonista no filme "Licença para Enlouquecer", dirigido por Hsu Chien, e em cartaz nos cinemas.

Paolla, também comprometida com o projeto, reforçou: "Mais uma vez estou junto com o Lar Viva Bem, que faz tanto para a sociedade. Esse evento vai auxiliar ainda mais a quem reside por lá. Ofertei itens do meu acervo e desejo que tenha sido um sucesso". Como não admirar?