Quem nunca ouviu ou disse a frase "Vou comer um docinho para ser feliz"? Pois bem, o ator, apresentador e comediante Victor Sarro, que, ao lado de Maurício Borges, Helen Ganzarolli e Benjamin Back, comanda o programa "É Tudo Nosso" nas noites de sexta do SBT, usou o seu perfil no X (antigo Twitter) para fazer um desabafo que se encaixa na definição do transtorno compulsivo alimentar.

"Eu estou passando por um sério problema com o açúcar! Já não sei mais como tratar! Vício mesmo. De ficar nervoso, de querer toda hora, de acordar desesperado por um doce! Alguém passa por isso? Comecei desde cedo, com açúcar puro, leite condensado... e tem piorado!", descreveu o artista no microblog.





A partir da interação dos usuários, ele contou que o problema maior na necessidade desse consumo é que acabou se tornando um ciclo vicioso: "A ponto de sair para comprar quando não tem". Quem também fez um relato semelhante nos comentários foi Victor Coelho, mais conhecido como Mionzinho, por causa da semelhança com Marcos Mion.

