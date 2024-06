Divulgação Antônio Zeni

A "disciplina" é um elemento central na vida de muitos indivíduos que buscam alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Para Antônio Zeni, não é diferente.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso e pela dedicação, o artista que protagonizou o longa "Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez" (que é baseado no livro de Tabajara Ruas e estreia ainda este ano) compartilhou a sua perspectiva única acerca de como a obediência ao conjunto de regras e normas molda não somente a sua carreira no entretenimento, mas a sua jornada pessoal.





















Reprodução/Instagram Fernanda Moro, Antônio Zeni e Murilo Rosa nos bastidores do longa 'Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez'

Durante conversa com o iG Gente, ele destacou que "estabelecer metas claras e seguir uma rotina consistente" o ajudou a manter o foco em direção aos seus propósitos. "Eu considero essa conduta essencial e reconheço a relevância que ela tem em diversos aspectos do meu dia a dia", ressaltou.

Em outro momento do bate-papo, Zeni reforçou que a constância é crucial para o trabalho de um ator, pois permite "constituir" um alto nível de atenção e concentração durante ensaios e apresentações. Isso possibilita que o intérprete se envolva completamente com o seu papel e a história que está contando.