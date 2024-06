Divulgação Kamilla Agacci Boing

Kamilla Agacci Boing continua usando as mídias sociais para captar e incentivar as doações para o estado gaúcho. Os pedidos dela seguem a linha do: "continuem olhando com atenção para o RS e não deixem de ajudar as famílias afetadas pela tragédia climática".

Em uma das postagens, a empresária, que trabalha ressignificando o consumo consciente, contou que doou R$ 60 mil do próprio caixa, promoveu live beneficente (em conjunto com a sua loja de "second-hand", ou seja, segunda mão) e estabeleceu parceria com organizações não governamentais, como o Instituto Yolanda e a ONG Beloved. No total, angariou mais de R$ 200 mil.

"Precisamos persistir em auxiliar. Há muitas famílias desamparadas e carecendo do nosso socorro. Eu já enviei peças e tenho conversado bastante com as pessoas que estão na linha de frente para me atualizar e entender quais são as reais necessidades do momento", disse ela.

O número de mortos nas enchentes que atingiram o povo sul-rio-grandense no mês de maio subiu para 173, conforme boletim publicado neste domingo (9) pela Defesa Civil. No informe anterior, divulgado em 4 de junho, eram 172 vítimas. Segundo o site "G1", os municípios com mais ocorrências de óbitos são Canoas (31), Roca Sales (13) e Cruzeiro do Sul (12).