Reprodução/Instagram Bruno Salomão, Deborah Albuquerque e Alex Gallete

Médico e proprietário de uma rede de clínicas dedicada à saúde masculina, Bruno Salomão, casado com Deborah Albuquerque e ex-participante da quinta temporada do "Power Couple Brasil", da emissora de Edir Macedo, não digeriu muito bem os comentários de Alex Gallete, de "A Fazenda 14", em relação à sua mulher.

Salomão usou o perfil que mantém no microblog X, o antigo Twitter, para ressaltar que o ex-peão nunca falou a verdade, que a vida dele é uma grande mentira e, como se não bastasse, definiu-o como "um fracassado" em tudo o que se propõe a fazer. A troca de farpas terminou com ares de "te vejo no tribunal".





Reprodução/Instagram Alex Gallete e Deborah Albuquerque integraram o elenco de 'A Fazenda 14', da Record TV

Apesar disso, ao ler "vou te encontrar e fazer esquecer rapidinho até o nome dela [Deborah]", Alex respondeu que está aguardando o comunicado da ação judicial. "Baby, deixa a 'mãe' te falar uma coisinha aqui – 'viado' só tem medo de b*ceta. Ao resto você não tem alcance, tá? Descansa", ironizou o influenciador digital.

Me Encontrar ? Hahaha Quer marcar esse encontro ? Baby deixa a mãe te falar uma coisinha aqui; viado só tem medo de uma coisa BU CE TA o resto vc não tem alcance tá. Descansa 😘 https://t.co/GdsmbKQh6S — Alex Gallete (@alexgallete) June 5, 2024





Meu senhor estou aguardando o seu processo tá bem ! Só não esqueça que você tem que processar um monte de jornalistas que também falaram a verdade. rsrs Que o seu muito dinheiro faça jus ao tamanho da sua insignificância e desespero. E que a senhorA aqui sabe muito bem que o seu… — Alex Gallete (@alexgallete) June 5, 2024