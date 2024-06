Divulgação Thaeme Mariôto, Didi Wagner e Matteus Amaral

Assim como Fernanda Bande e Giovanna Pitel, Matteus Amaral, o vice-campeão do "BBB 24", da TV Globo, também caiu nas graças do Multishow. O canal escolheu o gaúcho para ser um dos responsáveis pela apresentação de "Salve o Sul", que aconteceu na noite de sexta (7), no Allianz Parque, na zona oeste paulistana. O ex-brother dividiu o microfone com Didi Wagner e Thaeme Mariôto.

Divulgação Thaeme Mariôto, Didi Wagner e Matteus Amaral

Para ele, ter sido convidado para estar à frente de um especial em prol do seu Rio Grande do Sul (sim, o namorado da dançarina de boi-bumbá Isabelle Nogueira nasceu em Alegrete), foi motivo de forte emoção. "Vivi uma experiência surreal, um sonho. Ainda mais num momento em que meu estado precisa de ajuda. Sou grato a Deus por essa oportunidade", manifestou-se durante rápido contato com o iG Gente.





Reprodução/Instagram Matteus Amaral

Depois, o estudante de engenharia agrícola contou que viu a empreitada televisiva como "um primeiro passo para eu sentir como gostaria de chegar a ter o meu programa". Na sequência, acrescentou: "Quero continuar estudando, com humildade, e aprendendo". Passado o festival musical beneficente, Matteus pegou um voo e seguiu para o 'São João da Thay', de Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão.

Reprodução/Instagram Matteus Amaral no 'São João da Thay'