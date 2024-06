Divulgação Gabriela Ribeiro

Com a proximidade do carnaval, as musas das escolas de samba paulistanas começaram a intensificar os cuidados estéticos. Um dos procedimentos mais procurados no momento é o "preenchimento de glúteos", já que ele busca oferecer um contorno corporal com harmonia e maior definição. Que o diga Gabriela Ribeiro, que reina à frente da premiada bateria da Nenê de Vila Matilde.

Além de contar ao iG Gente que se submete à técnica com a doutora Silvana Ferreira há dois anos, Gabriela explicou que "o tratamento utiliza ativos como aminoácidos, ácido hialurônico e bioestimuladores, que não apenas ampliam o volume, mas também melhoram a qualidade da pele".

Por fim, fazendo coro às palavras dela, a especialista frisou: "Esses componentes garantem resultados muito naturais e duradouros, desde que o método seja realizado por profissionais especializados". Olha só: