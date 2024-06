Reprodução/Instagram Zaia Angelo e Marina Sena

Queridinha de celebridades, como Anitta, Gloria Groove, Linn da Quebrada e Fafá de Belém, a designer Zaia Angelo foi convidada para produzir o espaço onde Marina Sena ficou antes de subir ao palco do Ginásio de Esportes Goiânia Arena, em Goiânia, no último sábado (1º). A goiana retratou em lingerie as 12 faixas do segundo álbum de estúdio da cantora mineira, "Vício Inerente".

Em contato com o iG, ela ressaltou que as obras foram uma forma de reverenciar a história de vida da mãe de Marina (dona Bete Serra), que sustentou a família fabricando e vendendo peças íntimas de porta em porta, além de ter conexão com o conceito do disco lançado em abril de 2023. Ah, a ambientação também contou com almofadas personalizadas.





Reprodução/Instagram Criações de Zaia Angelo para o camarim de Marina Sena

Com 21 anos de idade e 15 de carreira, Zaia Angelo é artista visual, escritora e estudante de jornalismo. Sua caminhada se iniciou na literatura, quando ainda era pequena. Pouco tempo depois, foi chamada para expor no Carrousel du Louvre durante a "Semana de Arte de Paris", o que a levou a dedicar-se mais às artes plásticas e a obter alguns triunfos, como a inclusão de seu nome no guia "The Best Modern and Contemporary Artists 2018".