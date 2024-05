Divulgação Fabrício Gabriel

Após debutar como ator em "Franjinha e Milena em Busca da Ciência", o modelo catarinense Fabrício Gabriel, que deu vida ao personagem-título, despertou o encanto de milhares de fãs. Com novas experiências na arte, desafios na carreira e momentos inesquecíveis nos sets, o jovem descreveu o seu orgulho por interpretar o icônico cientista do universo de Mauricio de Sousa. "Foi incrivelmente gratificante, uma experiência sensacional", disse durante conversa com o iG Gente.





















Divulgação/Max Fabrício Gabriel

Entre as cenas marcantes que protagonizou na primeira temporada da produção, dirigida por Mauro D'Addio, disponível no catálogo da Max (antiga HBO Max), Fabrício Gabriel se lembrou de uma em que o garoto cai no choro ao assistir a um filme montado por Milena. "Franjinha é conhecido por sua postura racional, concentrada na ciência e, muitas vezes, acaba deixando as emoções de lado. Porém, nesse momento, se permitiu senti-las e expressá-las", destacou o artista com exclusividade ao site.