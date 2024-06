Reprodução/Instagram Carla Vilhena

A jornalista Carla Vilhena também decidiu não facilitar a vida daqueles que são favoráveis à proposta de emenda à Constituição que pode "privatizar" áreas à beira-mar que, atualmente, pertencem à União. A PEC das Praias, como vem sendo autodenominada, gerou polêmica e até discussão entre a atriz Luana Piovani e o jogador de futebol Neymar Jr.

"As regiões praianas são de todos os brasileiros. Sempre foram, e assim devem continuar. A Lei como é hoje nos protege da ganância dos especuladores privatistas de praia alheia. Vote não na consulta pública do Senado. Não à PEC 3/2022", escreveu a ex-estrela da TV Globo e da CNN Brasil por meio de um post no X/Twitter.





Reprodução/Instagram Carla Vilhena

A partir da interação dos usuários do microblog, Carla acabou lendo de tudo um pouco e não deixou os desaforos passarem incólumes: "Amiguinhos lambe-botas de rico que estão vindo aqui defender a 'privatização', vocês cansam de tentar legitimar tudo que é barbaridade e eu não vou aí no perfil de ninguém falar nada. Mas o nosso litoral não vão levar sem luta", disse a veterana.

A praia é de todos os brasileiros. Sempre foi assim, e assim deve continuar. A Constituição como é hoje nos protege da ganância dos especuladores privatistas de praia alheia. Vote NÃO na consulta pública do Senado.

Não à PEC 3/2022 que privatiza praias! https://t.co/3mVPGOBGpV — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) June 3, 2024





Amiguinhos lambe-botas de rico que estão vindo aqui defender a privatização das praias, vocês cansam de defender tudo que é barbaridade e eu não vou aí no perfil de vocês falar nada.

Mas nossa praia vocês não vão levar sem luta. — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) June 3, 2024