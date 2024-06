Divulgação/Juliano Mendes Assessoria Muriel Lorensoni

A "28ª Parada do Orgulho LGBT+", que aconteceu neste domingo, atraiu diversas celebs em prol do tema deste ano: "Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo". O evento reuniu milhares de pessoas na Avenida Paulista, um dos mais belos cartões-postais de São Paulo. Uma das mais realizadas era Muriel Lorensoni, atual Miss Brasil Gay, convidada do Trio Gay, da Rede Gay do Brasil.

Sem esconder a alegria, ela avaliou a dimensão da festa durante contato com o iG. "A Parada de SP está cada vez maior, abraçando e acolhendo mais gente que usa esse momento como meio de celebrar o orgulho de ser quem é e também como luta a favor dos direitos da nossa comunidade. Um evento importantíssimo!", manifestou-se.





Em seguida, enfatizou que ainda há muito o que ser feito e que o combate ao preconceito, à violência e à opressão é diário. "Precisamos ocupar espaços, conquistar postos de destaque nas mais variadas áreas de atuação e batalhar contra a discriminação velada e escancarada que ainda sofremos diariamente", disse Lorensoni, com um sorriso no rosto e brilho no olhar.