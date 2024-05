Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva

Quem nunca sentiu alegria inesperada, nervosismo e "borboletas no estômago" ao dar início a um novo projeto, seja ele profissional, seja pessoal, que atire a primeira pedra! Esse mix de sensações, aliás, atinge até mesmo os mais experientes. Um belo exemplo disso? Aguinaldo Silva.

O ex-novelista da emissora dos Marinho usou o X/Twitter para dizer que estava navegando no portal da Amazon, em busca de novidades, quando constatou que a sua autobiografia já está disponível para pré-venda. "E agora? Deu-me um friozinho na barriga: quem ler tomará conhecimento de todos os meus segredos! Enfim, quem está na chuva é para se molhar, né, não?", refletiu ele em poucos caracteres.





Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva

O relato do autor de "Fina Estampa", "Senhora do Destino" e "Império", entre outras tramas de sucesso, acabou chamando atenção dos internautas e repercutindo na rede social. Entre as respostas, há frases como: "Revela a história de quando o Silvio Santos tirou você da Globo? Tenho curiosidade de saber o que aconteceu e por qual motivo o projeto não vingou" e "Tem como comprar on-line e mandar para Dubai?".

Estava eu a navegar no site da Amazon em busca de novidades quando descobri que meu livro de memórias já está na pré-venda! E agora? Deu-me um friozinho na barriga: quem ler tomará conhecimento dos meus segredos todos! Enfim... Quem está na chuva é pra se molhar, né não? pic.twitter.com/R4600wUFPI — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) May 23, 2024