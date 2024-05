Gui Moreira revela que estreia na Band TV superou as suas expectativas "As matérias e entrevistas têm o intuito de auxiliar homens e mulheres em uma percepção de sua melhoria contínua e integral, com dicas práticas", ressaltou ele

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Gui Moreira revela que estreia na Band TV superou as suas expectativas