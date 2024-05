Bruna Tessaroto Mariana Vazquez e o fofo Murilo

Além do amor envolvido, a maternidade é uma experiência que implica responsabilidade e desafios. Mas, para quem tem crianças autistas, os "obstáculos" podem ser ainda maiores. A influenciadora Mariana Vazquez, que presta assessoria de organização de eventos (sim, ela foi a responsável pela festa da Lua, a bebê da Viih Tube e do Eliezer Neto), abriu o jogo e contou os pormenores sobre criar um filho especial enquanto toca os próprios negócios.

"Estou tentando engravidar de novo e, por esse motivo, me lembrei de publicar sobre o tema. Assim como a gravidez do Murilo [3 anos], eu tentei por muito tempo. Dessa vez, está sendo assim também: compartilho os 'processos' no meu Instagram, e isso ajuda e dá forças para as mulheres, principalmente as empreendedoras, que estão equilibrando os pratos todos os dias. E não foi diferente com o diagnóstico do autismo, não", relatou a criadora de conteúdo.

Apesar dos contratempos, Mariana disse ter encontrado amparo na descoberta. "Por incrível que pareça, saiu um peso das minhas costas, porque, a partir dali, sabia o que o Murilo tinha. Assim, conseguiria evidenciar para as outras mães que não era o fim do mundo e que ele iria evoluir muito se dependesse de mim. A rotina é bem difícil, mas é uma delícia dedicar o meu tempo e a minha energia ao crescimento dele", derreteu-se durante o bate-papo com o site.