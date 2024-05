Divulgação Anitta e Nelson Quinto

Pioneiro ao encarar o desafio de "tirar" famosos do eixo Rio/São Paulo e levar para o sul do país, Nelson Quinto é tido como um dos mais prestigiados relações-públicas do Brasil. Ele, que começou a trajetória em uma chapelaria de balada e morou em Nova York (EUA) e São Paulo, assinou por 22 anos o camarote VIP de alguns patrocinadores do festival de música "Planeta Atlântida".

Lá, o gaúcho criou relacionamento e se tornou não só o RP queridinho, como também amigo de muitas celebs. Só para se ter uma ideia do poder: ganhou o apelido de "MaraviNelson" de ninguém menos do que a cantora Anitta e caiu nas graças do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, da apresentadora Sabrina Sato e da top Gisele Bündchen. Apesar disso, o contrário, segundo nos confidenciou, já aconteceu.





Divulgação Ronaldinho Gaúcho e Nelson Quinto





"Para estar na lista, é preciso educação e relevância. Teve uma pessoa famosa por namorar artistas que aprontou em um evento comigo. Saiu do mailing na mesma hora. Depois, entrou para o 'BBB', obteve status, e, mesmo assim, não convido para nada. Ah, rolou algo parecido com um cara [herdeiro] riquíssimo e uma ex-Miss Brasil. Não adianta, pisou na bola, não me apareça mais na frente", disse ele ao iG Gente.

Como deu para observar, os pormenores do vasto mundo do entretenimento são recheados de fatos curiosos. "Já tive noivo que quis desistir no dia do casamento, convidada roubando celular em festa, cantor querendo levar frigobar do camarim no ônibus, empresário tentando me subornar com um carro para entrar em camarote estrelado… várias!", acrescentou Quinto em outro momento do bate-papo.