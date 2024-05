Reprodução/Instagram Lilian Aragão, Renato Aragão e Warley Santana

O humorista e ventríloquo Warley Santana, que comandou o game "Tá Certo?", na TV Cultura, e hoje é repórter do programa "Chega Mais", na emissora de Silvio Santos, não cabe em si de tanta felicidade. O motivo: a entrevista que realizou com Renato Aragão para o novo matinal de Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato.

A conversa girou em torno do espetáculo musical "Adorável Trapalhão", que estreou no palco do Teatro VillaLobos (SP), no mês passado, e ficará em cartaz até 23 de junho. Sob a direção do multifacetado José Possi Neto e com textos de Marília Toledo, a peça faz homenagem à trajetória do eterno "Didi Mocó".





Após finalizar a pauta, o artista, que já abriu show para as bandas Coldplay e Alice in Chains (sim, está no destaque da bio dele no Instagram), publicou uma foto ao lado de Lilian Aragão e do ex-contratado da Globo e escreveu: "Será que tenho palavras? Não! Só agradeço".