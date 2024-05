Reprodução/Instagram Dudu Camargo

"Na televisão, nada se cria, tudo se copia" era o que o "velho guerreiro" Chacrinha falava nos programas de auditório que comandou dos anos 50 aos 80. Contudo, se levarmos em conta a empreitada de Dudu Camargo, a história não mudou muito, não.

É que o ex-pupilo do "dono do baú" e atual contratado da TV Meio, antiga TV Meio Norte, foi ao ar no fim de semana com o "Caixa D'Água do Dudu", inspirado na "Banheira do Gugu", de Augusto Liberato. No perfil da empresa no Instagram, há mais detalhes da "novidade".





Reprodução/Instagram Dudu Camargo durante o quadro 'Caixa D'Água do Dudu'





"Dudu Camargo estreou o 'Caixa D'Água do Dudu' no sábado (27) no [programa] 'Ronda'. Ele mencionou que é uma homenagem à 'Banheira do Gugu', famoso segmento conduzido por Gugu Liberato, que faleceu em novembro de 2019", diz a legenda.

Entre os comentários da publicação, há frases como "tomara que tenha mais vezes", "fim de carreira", "você foi sensacional", "isso é bizarro" e até uma que o "incentivou" a pegar um sol: "Dudu é da cor da toalha em que está enrolado, palmitão". Olha só: