Apesar da tensão, a equipe de Leonardo Saavedra, de "A Grande Conquista 2", da RecordTV, está confiante na permanência do ator no reality show comandado por Rachel Sheherazade. É que, nesta segunda-feira (29), tem mais uma eliminação na vila. O mineiro está na berlinda ao lado de outros nomes famosos, como a ex-paquita Cátia Paganote e a cantora baiana MC Mari, do feat "Bandido", com Zé Felipe.





Mas, enquanto não sai o resultado dos participantes que permanecem no jogo, vale destacar que, assim que confirmaram a entrada do artista na atração, os responsáveis por suas redes sociais postaram um vídeo no qual ele descreve a sensação de dividir o mesmo espaço com mais 99 pessoas e conta que tem alguns "tocs" e excentricidades, como se alongar antes de qualquer atividade e usar tudo "combinandinho". Olha só: