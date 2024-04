Reprodução/Instagram Nany People e Diuli Ferreira

Diuli Ferreira está vivendo um momento ímpar tanto no setor pessoal quanto no profissional. Parte dele é graças ao sucesso do programa semanal "IBTV", transmitido pela "TV Caras". Só para se ter ideia do poder: a comunicadora já recebeu mais de 200 pessoas ao longo desses dois anos em que o projeto está no ar.

Uma das participações que repercutiram e deram o que falar foi a de Nany People. Por esse motivo, Diuli fez questão de criar uma legenda exclusiva na hora de postar a foto ao lado da atriz e humorista no Instagram: "Pensa em uma pessoa incrível. É ela, Nany People! Admiro muito! Não percam o bate-papo! Está demais".





Divulgação Nany People posa no cenário da atração comandada por Diuli Ferreira

Para quem ainda não viu os episódios (disponíveis no site da revista "Caras"), eles abordam temas relevantes para o mundo atual, como empreendedorismo, cultura, saúde e cidadania, e se dedicam a dar oportunidade aos especialistas dessas áreas com muita relevância, para que inspirem a audiência com histórias interessantes.