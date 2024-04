Blad Meneghel Maurício Ribeiro

Festejando 20 anos na dramaturgia, Maurício Ribeiro, o guerreiro Sibecai, da série "Reis", da RecordTV, agora também investe na música e na direção para audiovisual. No último dia 20, por exemplo, ele se apresentou no TBT Rock Bar, no Rio, com o espetáculo "Dias Bons", que tem o mesmo título do single lançado no final do ano passado.

Divulgação/RecordTV Maurício Ribeiro na pele do guerreiro Sibecai, de 'Reis', da RecordTV





Assim que desceu do palco, atendeu o público presente e bateu um papo descontraído com o iG Gente. Durante a conversa, o mineiro de 40 anos relembrou os trabalhos de destaque no vídeo, no cinema e no teatro e falou do sucesso de seu primeiro curta ("O Lobo do Homem"), que está sendo premiado em eventos internacionais. Confira na íntegra!





Blad Meneghel Maurício Ribeiro





1. Como avalia essas suas duas décadas de caminhada?

Repletas de aprendizado. Não só profissionalmente, mas emocionalmente também. Posso dizer que tenho valorizado as minhas vitórias e enxergado motivação nas dificuldades que a profissão traz. Acredito que é nos instantes mais difíceis que acontece o maior crescimento.

Os últimos cinco anos foram uma busca incessante por conhecimento e evolução artística. É impossível subir cada degrau sem se aprofundar no autoconhecimento. E o mais importante, reconhecer que essa etapa é constante, diária e infinita.

2. E como se vê daqui a 20 anos?

Espero que até lá tenha conseguido tirar alguns projetos do papel. Brincadeira. Tenho vivido apenas o presente. Então, vou buscando meu progresso em todas as esferas para estar em paz comigo mesmo.

Blad Meneghel Maurício Ribeiro





3. Você está fazendo Sibecai em "Reis" desde junho de 2023. Como é interpretar o mesmo personagem por diversas fases da trama?

É inspirador! Viver o Sibecai tem sido uma descoberta muito satisfatória, pois, à medida que o tempo passa, ele envelhece. Sinto-me imensamente feliz com essa oportunidade incrível de trabalhar com tantos talentos renomados e de conhecer novos que chegam cheios de energia na profissão.

4. Agora, duas perguntas: o que te inspira na hora de compor e pretende fazer shows pelo Brasil?

A maioria das minhas canções remete ao que tenho vivido e buscado, então a reflexão faz parte do meu cotidiano. Tem amor, gratidão e reconhecimento, além da dádiva de estarmos vivos e da chance de sermos felizes. Esta, porém, não costumamos perceber, uma vez que nos concentramos em momentos específicos para encontrá-la.

O repertório segue essa linha com bastante alto-astral e nostalgia. Durante a apresentação, interpreto textos que abordam a importância de valorizarmos o tempo. A intenção é proporcionar uma experiência imersiva e inesquecível. Vou abrir agenda a partir de maio para viajar pelo país.

Blad Meneghel Maurício Ribeiro





5. Aliás, quando descobriu essa sua vertente musical?

Na minha família, é mais do que tradição nas reuniões de final de semana a roda de violão. Desde criança, via meus tios Davi Torres e Elias Torres tocando, e isso me despertou. Aos oito anos, já estava estudando teclado. Com 14, tocando na banda Zueira em Juiz de Fora, Minas. De lá para cá, tive alguns grupos: o último foi há 15 anos, chamado Tapa de Luva. Mas a música faz parte do meu dia a dia; nunca parei de tocar.

6. Você, inclusive, tem se revelado diretor cinematográfico e está com um curta-metragem ganhando prêmios em festivais pelo mundo. Pretende dirigir longas e novelas?

Com certeza. Essa vontade me acompanha há anos. Em 2006, fiz cinema na Gama Filho e já mirava nesse destino. Com o passar do tempo, comecei a escrever projetos que tendiam mais para o audiovisual do que para o teatro. Foi aí que me veio a necessidade de cursar a disciplina para ter domínio não só sobre a parte artística, mas também a burocrática.

Almejo, sim, seguir novos rumos ainda em 2024. Quanto aos folhetins — que é o lugar onde cresci profissionalmente —, já os conheço, sei como tudo funciona e adoraria dar a minha visão para as nossas tramas diárias. É uma oportunidade ótima de exercitar e evoluir!

Blad Meneghel Maurício Ribeiro





7. Com a programação tão cheia, já está se dedicando aos próximos planos?

Sempre! Pretendo rodar neste ano o "Teófilo", que surgiu a partir de um espetáculo que dirigi do autor Adelino Benedito, do Biné Instituto de Arte e Cultura. A obra conta a história de um escravo que viveu na zona da mata. E um estudo minucioso nos levou a arquivos históricos do processo e julgamento da morte dele. Será um filme emocionante. Em seguida, vem a busca por incentivo e patrocínio.