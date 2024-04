Reprodução/Instagram Fernando Pavão

Vera Magalhães, apresentadora do "Roda Vida", da TV Cultura, não foi a única famosa a dizer adeus ao "microblog de 140 caracteres" após Elon Musk, dono do aplicativo, fazer uma série de ataques ao ministro Alexandre de Moraes nos últimos dias. Fernando Pavão também!

Apesar de não ter entrado em detalhes, o ator paulistano, que, por quase duas décadas, se tornou um dos principais rostos da teledramaturgia da RecordTV e atualmente interpreta o ambicioso Mathias, noivo de Vênus (Nathalia Dill), em "Família É Tudo", nova produção das sete da Globo, comunicou a sua decisão por meio dos stories do Instagram. Em um post, há a mensagem "sua conta foi desativada". No seguinte, tem o registro de um homem exibindo o dedo do meio, no melhor estilo "vá se lixar".





Reprodução/Instagram Fernando Pavão abandona perfil no X/Twitter





Outro que não disfarçou o ranço com o sul-africano, naturalizado norte-americano? Marcelo Tas. O ex-apresentador do "CQC", que está à frente do "Provoca" e é comentarista do "Jornal da Cultura", escreveu: "Eu amava o Twitter, estou nele desde 2007. Agora, se ele [Musk] quer virar especialista na constituição brasileira, como já tentou ser na Ucrânia e em Gaza, não dá, né? Entre o X e o Brasil, não tenho dúvida, f*da-se, Elon".

Eu amava o Twitter, estou nele desde 2007. Agora, se o @elonmusk quer virar especialista na Constituição Brasileira, como já tentou ser em Ucrânia e Gaza, não dá, né? Até hoje @elonmusk não pagou os empregados que demitiu do Twitter. Falam de censura mas não praticam… — Marcelo Tas (@MarceloTas) April 7, 2024





O Twitter/ X se perdeu , mano. Virou uma marionete na mão de um irresponsável. Não dá pra recortar com esse viés e justificar o que esse irresponsável @elonmusk está fazendo com a plataforma que era a menos contaminada. Hoje é um lixo https://t.co/hxo7xEEWAo — Marcelo Tas (@MarceloTas) April 7, 2024