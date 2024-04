Reprodução/Internet Matheus Mazzafera

Diante das últimas notícias envolvendo o seu nome, muitas delas postadas no sábado (13), no Instagram do colunista, apresentador e podcaster Felipeh Campos, Matheus Mazzafera surgiu nos stories nesta segunda-feira (15) para fazer uma reflexão a respeito do que anda saindo na imprensa.

"Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da [nossa] mamãe, mas essa opção não é possível. Tive que dar um tempo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar 'afastado da internet e me tratar', porque estava sobrevivendo e não vivendo", começou escrevendo.





Na sequência, prometendo estar "on" em breve, prosseguiu com o relato: "Mas já vou voltar e quero contar e compartilhar tudo com vocês, que sempre estiveram comigo. Não acreditem em todas as coisas que leem sobre mim, porque a maioria é distorcida ou mentira".

Por fim, Ma Mazzafera (como consta na biografia da rede social) acrescentou: "Nada contra os jornalistas, mesmo porque sei do trabalho esforçado e digno da maioria. No entanto, até eu falar, tudo vira suposição e 'disse que me disse'".