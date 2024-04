Reprodução/Instagram Tati Pink

Pelo visto, Tati Pink, que brilhou no "Big Brother Brasil 5", da TV Globo, não aceitaria um novo convite para integrar o elenco do reality, não. Um dos indícios disso está em uma publicação feita no Instagram do dia 2 de março de 2023, na qual a influenciadora "entrecruza" cenas do confinamento com algumas reflexões.

"Tudo é tão passageiro. Por isso, temos que ser a 'nossa melhor versão', independentemente da temporada em que estamos. Quando me perguntam 'se daria um mergulho novamente no meu passado', eu logo respondo: 'De jeito nenhum'. Foi tão bom que tenho medo de mexer lá e tirar algo do que vivo hoje, pois o meu presente, esse, sim, é o tempo mais importante para mim", publicou em sua rede social.





Reprodução/Internet 'BBB 5': Tati Pink ao lado de Jean Wyllys, Sammy Ueda e Grazi Massafera





Vale ressaltar que o seu nome ficou em alta nos últimos dias por causa de uma comparação que fizeram entre ela e Beatriz Reis, eliminada do "BBB 24" na noite desta quinta (11). "Essa desavença entre Bia e Davi na reta final do programa me trouxe um déjà-vu gigante. Quem aí se recorda do 'BBB 5', no qual uma das favoritas, que, por sinal, tinha traços muito parecidos com Beatriz, rompeu com seu amigo […]?", escreveu um espectador no X, antigo Twitter.