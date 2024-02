Reprodução/Instagram Cacau Melo

Um vídeo do youtuber W. Amorim, do canal "Não é Sério", anda fazendo um "barulhinho bom" na web. Trata-se do "Nossa, mas que capô de fusca". Nele, há a participação surpresa (sim, a artista estava passeando pela Avenida Paulista, considerada um dos cartões-postais de São Paulo, no momento em que foi parada) de Cacau Melo, que interpretou Deva, amiga de Maya (Juliana Paes) em "Caminho das Índias", da Rede Globo, e Nicole, uma das protagonistas da novela "Amigas e Rivais", do SBT.

Apesar de a cena ter caído nas graças dos internautas e a famosa ter dado uma risada "sem graça" ao ouvir: "Nossa, sem maldade, mas você está com 'capô de fusca'. Eu posso pegar?", Cacau disse agora enxergar o conteúdo como um "comportamento misógino". Misoginia é o termo usado para se referir a expressões e atitudes que sinalizam desprezo, desrespeito ou ódio às mulheres.





Reprodução/Instagram Cacau Melo





Um belo exemplo disso é que ao notar uma seguidora marcar o seu perfil nos comentários e perguntar se era ela mesma com o cachorrinho, a carioca, que integrou o elenco da segunda temporada de "A Fazenda", da Record, mais do que depressa, respondeu: "Sim, 'mulé'. Quase dei um soco na cara [dele], mas, quando vi que era pegadinha, desarmei. Apesar de que hoje acho a brincadeira bem misógina".

Reprodução/Instagram Print do comentário de Cacau Melo no post de W. Amorim