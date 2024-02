Talita Ciardi Nasce Camille, segunda filha de Júlia Pereira e Amilcare Dallevo Neto

O carnaval deste ano foi "muito especial" para a apresentadora Júlia Pereira e o executivo da RedeTV! Amilcare Dallevo Neto. Isso porque Camille, herdeira número 2 do casal (eles já são pais da fofa Suzanne, de três anos), chegou ao mundo no último dia 7, às 16h06, no Hospital e Maternidade Pro Matre, em São Paulo, pesando 3.125 kg.

Talita Ciardi Júlia Pereira e Camille





Em rápido contato com a coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente, a modelo, que comandava o quadro Fama Fashion, do "TV Fama", e hoje está à frente do canal "Mundo de Júlia", no YouTube, definiu o trabalho de parto como emocionante. "Realizei o sonho de dar à luz da maneira mais natural. Foi muito intenso. Confesso que pensei em desistir algumas vezes, mas fui guerreira, confiei em mim e na equipe, que fez tudo de maneira respeitosa e humana!".





Talita Ciardi ... mais um registro de Júlia Pereira e Camille!





Ao relembrar os detalhes do nascimento, ela não deixou de expressar o seu agradecimento aos profissionais que a acompanharam em todo o processo, incluindo o marido, a quem se referiu como "meu companheiro de vida". "Agora estou conhecendo melhor minha Camille, é amor, alegria e gratidão que não cabem no peito!", declarou a bela ao site.

Talita Ciardi Amilcare Dallevo Neto e Júlia Pereira