Reprodução/Instagram Taty Girl, Walkyria Santos e Aduílio Mendes

No próximo dia 21, chega o verão, estação em que as pessoas ficam preocupadas em exibir o corpo sarado. Pensando nisso, o cirurgião plástico Dalvo Neto, que realizou procedimentos estéticos em Taty Girl, Walkyria Santos e Aduílio Mendes, ex-integrante das bandas Mastruz com Leite e Magníficos, só para indicar alguns exemplos, falou à Mariana Morais, do "Correio Braziliense", sobre as intervenções físicas comuns entre os cantores no período mais quente do ano.

Depois, em contato com o iG Gente, o especialista elencou o que os artistas fizeram. Aduílio se submeteu a uma lipo HD e ultra HD, com definição muscular e enxerto de gordura, que, de acordo com Fábia Oliveira, do "Metrópoles", custou R$ 80 mil. Walkyria Santos também fez a lipoaspiração HD com tecnologia de contração de pele com renuvion, que dimimui a flacidez cutânea. Já Taty Girl, lipoabdominoplastia, mamoplastia, rinoplastia e harmonização facial.