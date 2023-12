Reprodução/YouTube Lucas Rangel e Julio Rocha

Nesta semana, Julio Rocha abriu as portas de sua casa para o "Pod Entrar", um dos quadros do podcast "Pod Delas", comandado por Lucas Rangel. O "material" se destacou por exibir os detalhes da residência que funciona como um refúgio em meio ao verde do interior paulista, com decoração adaptada para crianças — um verdadeiro oásis para toda a família!





Reprodução/Youtube O espaço da piscina tem espreguiçadeiras e diversas plantas em volta

O ator revelou que o imóvel, localizado em Indaiatuba, conta com "14 cômodos", sendo cinco quartos, oito banheiros, duas áreas gourmet e brinquedoteca. Rangel ficou admirado quando o ex-galã da TV Globo (Julio atuou em novelas como "Paraíso Tropical", "Porto dos Milagres", "Belíssima", "Duas Caras", "Fina Estampa" e "Amor à Vida) mostrou que uma das piscinas era superaquecida. Olha só: