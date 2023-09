Tati Quebra Barraco faz aniversário e é mimada por familiares e amigos No perfil da artista no Instagram, não faltaram frases, como: "Que você continue quebrando tudo por onde passar!", "Felicidades, rainha do funk!" e "Te admiro"

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Tati Quebra Barraco faz aniversário e é mimada por familiares e amigos