Reprodução Globoplay Sabino





Na madrugada de 20 de novembro de 2026, por volta das 1h30 às 2h30, o empresário Sabino Ferreira de Farias Neto, de 75 anos, apontado como dono da clínica/Hospital Maxwell, do documentário 'A Clínica, do Globoplay, que neste mês teve pedido de interdição e funciona com autorização provisória até fevereiro de 2027 sob imposições de adequação, registrou o boletim de ocorrência sobre uma invasão a sua casa na Vila Santista, em Atibaia (SP).

De acordo com o documento que a coluna tece acesso exclusivo, ele relatou que estava com uma garota de programa (de cerca de 25 a 26 anos) quando sete a nove homens encapuzados, com roupas padronizadas, máscaras de rosto sorrindo e ao menos um revólver prateado, invadiram o imóvel.





Segundo o depoimento, o grupo o agrediu com socos e chutes, amarrou-o com faixas e fita adesiva cinza, colocou mordaça e cobriu seu rosto por cerca de duas horas e meia a três horas exigindo dinheiro e o cofre. Conforme o registro policial, os suspeitos acharam a chave do cofre numa mochila e levaram itens listados preliminarmente: um relógio Patek Philippe em ouro maciço (cerca de R$ 1,2 milhão), um Rolex (cerca de R$ 1 milhão), um relógio cuco alemão (R$ 5 mil), um faqueiro de prata completo (cerca de R$ 40 mil), facas de coleção de Campos do Jordão, alianças e joias do cofre, além de quatro iPhones (um modelo 18, dois 17 e um 16) e dois celulares da garota de programa.

Ainda segundo o relato, antes de irem embora os invasores terial levado Sabino ao banheiro, onde já estava a garota de programa que, segundo ele, parecia tranquila, não tinha marcas de agressão e estava com as mãos amarradas de forma frouxa, sem mordaça nem amarração nas pernas.

A pedido dele, a mulher soltou suas mãos, permitindo que tirasse a mordaça e a máscara, soltasse as pernas e usasse uma tesoura para destrancar a porta trancada por fora. Sabino conta que saiu à rua de roupa íntima e descalço por cerca de 60 a 70 metros até o Hospital Maxwell, onde foi atendido pela enfermeira Fernanda e depois levado de volta para casa.

Na volta à casa, a garota de programa demonstrou preocupação exclusiva com o sumiço de dois celulares que disse terem sido levados, sem se inquietar com as agressões a ele, e insistiu até receber R$ 1.550 pelos serviços e um celular novo na caixa obtido com um paciente do hospital, indo embora em seguida e não voltando mais.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Atibaia e consta como roubo consumado, com requisição de IML, fotos das lesões e envio ao delegado titular.