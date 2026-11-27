Reprodução/TV Globo Rafael Ilha no documentário da Globo









A fiscalização municipal pediu a interrupção imediata das atividades da Instituição Maxwelem neste mês de novembro de 2026 após identificar pendências relacionadas à segurança do estabelecimento e ao funcionamento regular da unidade. A medida ocorreu durante uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), realizada em 19 de novembro, quando foi constatada a necessidade de regularização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Antes disso, a Vigilância Sanitária já havia identificado irregularidades durante inspeção realizada em 29 de maio de 2026. Os problemas deram origem aos Autos nº 1.288 e nº 1.290. No caso da manipulação de alimentos, a fiscalização apontou falhas nas boas práticas exigidas para o preparo e armazenamento. A empresa apresentou documentos comprovando adequações realizadas, mas a multa aplicada foi mantida.

O segundo auto envolveu questões relacionadas ao suporte à vida. A fiscalização constatou ausência de equipamentos e de infraestrutura considerados essenciais para atendimento aos pacientes. No recurso apresentado, a clínica informou ter adquirido parte dos equipamentos, apresentou registros de manutenção e afirmou que outros itens estavam em processo de compra. A justificativa, porém, foi rejeitada e a penalidade permaneceu.

Durante a fiscalização de novembro, além da determinação de interrupção imediata das atividades em razão da situação do AVCB, o Termo nº 3.327 registrou a necessidade de regularização do Certificado de Licenciamento Integrado (CLI) e estabeleceu prazo de 30 dias para adequação da publicidade do estabelecimento.

Após a apresentação do protocolo de renovação do AVCB e a aprovação de um termo de compromisso, a Prefeitura teria concedido um alvará de funcionamento válido até 24 de fevereiro de 2027. O município afirmou que acompanha o cumprimento das exigências e que novos encaminhamentos poderão ocorrer caso as determinações não sejam atendidas.

A Vigilância Sanitária também registrou, durante vistoria em maio, a presença de uma equipe considerada adequada à atividade, mas o relatório não detalhou a natureza dos vínculos profissionais.

O encaminhamento ao Ministério Público não ocorre automaticamente após cada autuação. A fiscalização primeiro exige as adequações e acompanha o cumprimento das medidas. Caso haja descumprimento das determinações, o caso poderá ser encaminhado ao Ministério Público, que também acompanha, dentro de suas atribuições, o funcionamento de clínicas psiquiátricas de Atibaia.

O espaço acabou servindo de pauta para o documentário "A Clinica", disponível pelo Globoplay. Entre os famosos que passaram pelo local e participam com depoimentos estão Rafael Ilha, Maurício Mattar e Deborah Blando.