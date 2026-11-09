Reprodução/TV Globo Anitta no Domingão

A disputa judicial movida pela estilista Lúcia Helena da Silva contra Anitta ganhou um novo impasse envolvendo a realização de uma perícia técnica nas roupas que motivaram a ação.

Após a Justiça determinar a entrega física dos figurinos utilizados pela artista para exame pericial presencial, a defesa da cantora protocolou um recurso afirmando que a ordem é "materialmente impossível de cumprir".





Segundo os advogados de Anitta, os itens usados nas gravações já não estão mais sob sua posse ou guarda, tornando inviável a remessa das peças solicitadas pelo juízo.

Na manifestação apresentada nos autos, a equipe jurídica da cantora argumenta que produções como "Is That For Me" e "Vai Malandra" foram gravadas entre 2016 e 2017, portanto, há quase uma década. A defesa sustenta que, na dinâmica do mercado audiovisual, figurinos de clipes são efêmeros e costumam ser alugados, cedidos por assessorias, devolvidos a fornecedores, descartados ou até mesmo repassados e leiloados em eventos beneficentes ao longo dos anos.

Para os advogados, exigir em 2026 a apresentação de vestuário utilizado pontualmente há dez anos viola princípios básicos do processo por impor uma obrigação faticamente irrealizável. Além de justificar a ausência do acervo, a defesa de Anitta atacou a prova pretendida pela própria autora do processo.





Isso porque a defesa da estilista alega que ela produziu peças em escala, e por isso possui as mesmas peças enviadas para Anitta para que o perito possa comparar com a coleção lançadas posteriormente pela C&A em parceria com a artista.

Os advogados apontam que não há qualquer elemento nos autos que comprove a data exata de confecção das peças que a estilista pretende apresentar para comparação pericial. Segundo o documento, não é possível descartar a hipótese de que tais roupas tenham sido produzidas posteriormente à veiculação dos videoclipes e inspiradas neles, o que, na visão da defesa, inverteria por completo a lógica da perícia.

O imbróglio faz parte de uma ação indenizatória avaliada em R$ 1 milhão, iniciada em outubro de 2024 pela designer Lúcia Helena da Silva, criadora da marca Ropahrara. Na ocasião, a estilista acusou Anitta de utilizar criações suas, como um icônico body de oncinha, macacão e luvas, em videoclipes de grande repercussão sem lhe dar os devidos créditos, atribuindo a autoria a outra profissional e reproduzindo modelos em parcerias comerciais, além de levantar denúncias de segregação racial e desvalorização profissional.