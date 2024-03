Reprodução/Globo - 06.03.2024 Davi no 'BBB 24'





A TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, deu um apartamento mobiliado para a família de Davi Brito morar enquanto o baiano estiver confinado no BBB 24. A surpresa para Elisângela Brito, mãe de Davi, aconteceu na quarta-feira (6).

Alex Lopes, apresentador da TV Aratu, explicou que a casa da família de Davi, em Cajazeiras, estava condenada pela Defesa Civil de Salvador e que poderia desabar a qualquer momento.

"Eu pedi a Deus para que pudesse dormir em uma cama sem ter medo do barraco despencar quando chovesse", desabafou a mãe de Davi, sem segurar o choro.





Em fevereiro, a mãe do motorista por aplicativo mostrou a situação em que a casa ficava após as chuvas. O SBT da Bahia entregou um apartamento de luxo, com direito a um balanço e cozinha instagramáveis, para a mãe e a irmã de Davi.

"Até Davi sair do BBB a moradia de vocês está garantida", explicou o apresentador. O apartamento é localizado em um bairro nobre da capital baiana. Além disso, o SBT abasteceu a despensa do imóvel para que a família pudesse morar de imediato no local.

Elisângela Brito vai morar com Raquel e Duda, irmãs do Davi, no apartamento.