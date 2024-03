Reprodução - Instagram - 27.02.24 Ivete Sangalo, Tony Salles e Léo Santana

O Carnaval 2024 chegou ao fim, mas os artistas do Brasil seguem colhendo os frutos do sucesso pelo mundo. A coluna obteve um levantamento exclusivo, em parceria com o Spotify, das músicas e artistas que bombaram em outros países durante a folia.



Analisando as músicas mais exportadas pelo Brasil durante o Carnaval, o Axé Music e o Pagode Baiano, gêneros que movem o público no Carnaval de Salvador, dominaram o pódio de exportação. "Perna Bamba", parceria do Parangolé (Tony Salles) com Léo Santana, foi a faixa que mais cresceu no exterior, com um aumento de 462%.

Já "Macetando", de Ivete Sangalo e Ludmilla, faixa mais escutada no Brasil, teve um aumento de 102% no mesmo período fora do país.

Fechando o pódio de exportação, Gusttavo Lima e Ana Castela surgem com "Canudinho - Ao Vivo", que cresceu 78% entre os usuários "gringos". Outra música que também chamou a atenção dos gringos foi a "Tem Café", de Henry Freitas, com crescimento de 56%.

VEJA RANKING DAS MÚSICAS MAIS EXPORTADAS PELO BRASIL DURANTE O CARNAVAL 2024:

1 - Perna Bamba (Parangolé e Léo Santana) - 462%

2 - Macetando (Ivete Sangalo e Ludmilla) - 102%

3 - Canudinho (Gusttavo Lima e Ana Castela) - 78%

4 - Tem Café (Henry Freitas) - 56%

5 - Baby eu tava na rua da água (TR, Mc Menor RV, Tropa da W&S) - 11%





Axé Music bombou

Destaque no Carnaval, o Axé teve um crescimento de 55% no exterior no mesmo período, com Portugal liderando o ranking de maior país consumidor do gênero. Em seguida, estão Argentina, Estados Unidos, Chile e Peru, consecutivamente.

As buscas pelos termos "Carnaval" e "Brazil Carnival" também subiram no exterior durante o feriado, com um aumento de 250% em relação ao período anterior à festa. Os países que lideraram as buscas pelos termos foram Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Itália e México.