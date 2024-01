Reprodução / Instagram / @rioshore Rio Shore

A MTV Brasil e a Paramount+ resolveram cancelar o Rio Shore , reality de pegação que surgiu como aposta para conquistar a audiência do "De Férias com o Ex" para um plano B no canal brasileiro. A notícia foi recebida pelo elenco na tarde desta quarta-feira (31) e deixou os participantes em choque.



A emissora informou aos participantes do reality que a Paramount+ resolveu apagar as edições do catálogo e não renovar, ficando sem espaço nas grades de programação da plataforma. A Paramount+, segundo fontes da coluna, está beirando a falência e negocia unificação com dois gigantes do streaming.

O cancelamento do Rio Shore deixou o elenco abalado e sem perspectivas de um futuro dentro da MTV. Teve participante do elenco gritando, questionando a permanência do "De Férias com o Ex" na grade e até chorando...

A quarta temporada do Rio Shore, gravada em 2023, não vai ao ar. A terceira temporada contou com nomes como Matheus Novinho, Cristal Félix, Rick, Ju Mississipi e diversos convidados de outros produtos da MTV.