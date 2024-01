Reprodução Valentina Bandeira





Valentina Bandeira, atriz cortada do "BBB 24" por Boninho, aproveitou a noite de estreia do reality da Globo de forma diferente. A atriz desembarcou em Salvador (BA) e curtiu o ensaio de verão de Xanddy, "A Melhor segunda-feira do Mundo".

A coluna recebeu fotos e vídeos de Valentina em um espaço para convidados do show, ao lado de um amigo, e interagindo com outros famosos no cercadinho VIP. Bem animada, ela assistiu aos shows de Péricles e Xanddy, que ainda recebeu João Gomes como convidado. Por lá, Danilo Mesquita, Baco Exu do Blues e O Kannalha também curtiram a festa no mesmo espaço que Valentina.

Valentina Bandeira estaria escalada para o "MesaCast" e o "Bate-Papo com o Eliminado" do "BBB 24", mas, após vazar a participação nos conteúdos da Globo, ela foi cortada por Boninho.







Em uma publicação no X, antigo Twitter, Bandeira mencionou a "tristeza" do momento após ser cortada do BBB e agradeceu o apoio dos fãs. "No meio dessa tristeza toda, eu me senti muito querida por vocês, obrigada", afirmou, no sábado (6). Ela completou o desabafo no Instagram: "Impossível encontrar palavras para agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Muito obrigada".