A Fazenda 15

Com um elenco promissor, o programa contou com polêmicas logo no início, causando o 'cancelamento' de participantes e evidenciando os favoritos do público, que não chegaram na final por desistência e expulsão. Melhor que o BBB 23, do elenco às dinâmicas, na reta final A Fazenda 15 respirou com a trajetória de Márcia Fu e a reviravolta de Jaquelline.