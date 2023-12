Reprodução Ana Hickmann e Alexandre Correa

Alexandre Correa rebateu Ana Hickmann nesta quarta-feira (13) após a apresentadora afirmar ainda sofrer abuso psicológico, mesmo com o empresário fora de casa. Em áudio, ele alega que a ex-mulher está obstinada a destruí-lo e a aconselhou contratar um pistoleiro.

Mais cedo, Ana Hickmann publicou nas redes sociais que ainda sofre abusos. "Sabe uma coisa que eu tô tendo agora a total e plena noção? A agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu tô falando de agressão psicológica, emocional, tortura. É o que continua acontecendo comigo".

Ao Portal Leo Dias, Alexandre Correa respondeu à acusação e alegou que Ana Hickamann estaria fazendo de tudo para destruí-lo.

"[Ela está] obstinada em me destruir, em parte ela já conseguiu destruir, né? De maneira irreversível, já estou conformado disso. Ela não cansa, ela ataca, ataca, ataca. Hoje de novo, ela veio com a história que ela sofre ainda abuso depois que eu saí de casa. Então, assim, ela quer colocar o mundo contra mim, se é que sobrou alguém a meu favor".

O empresário aponta não saber aonde é que a ex-mulher quer chegar com as declarações recentes. "Eu não sei, talvez ela pudesse contratar um pistoleiro e mandar me matar, porque eu acho que fica mais rápido o serviço, né, porque que vontade de me destruir que essa mulher está", acusou.

Por fim, Alexandre Correa diz não ter medo em falar que Ana quer lhe destruir e diz estar em alerta. "Eu não hesito e não tenho o menor temor em falar isso, essa moça está obstinada e me destruir. Eu estou ficando muito preocupado com esse aspecto, muito preocupado".