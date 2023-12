Reprodução/Instagram/@tomcavalcante Tom Cavalcante





A Record anunciou a contratação de Tom Cavalcante na noite desta sexta-feira (1º). O humorista volta à emissora do bispo após 12 anos, para comandar o especial de fim de ano “Família Record”, que vai ao ar dia 25 de dezembro.

Além disso, Tom Cavalcante vai ganhar um programa no primeiro semestre de 2024 na Record: a versão brasileira do formato “Still Standing”. No formato, com adaptações em vários países, o elenco compete por dinheiro em dinâmicas envolvendo agilidade mental e conhecimento de cultura geral.





Essa é a segunda passagem de Tom Cavalcante pela Record. Ele comandou o programa “Show do Tom” (2004-2011) e o especial “Louca Família”, em 2009 e 2010.