A exibição do quinto episódio do "De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP" terminou em confusão sexual. Na noite desta quinta-feira (16), Manoel Rafaski acusou Davi Kneip de usar remédio para disfunção erétil todos os dias para conseguir transar no reality da MTV. Em contato com a coluna, Davi confirmou o uso do remédio, mas apontou outra causa.



A treta começou quando Davi Kneip sugeriu que o ex-BBB Manoel era "broxa". "Eu não broxei, eu não transei porque eu não quis. Não era que usava tadala todo dia. Quem toma tadala, é porque realmente é broxa. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Ele chegou a me oferecer o comprimido para a suíte master. Ele tem vinte e poucos anos e eu tenho 30. Para mim, broxa é quem usa isso", disse Manoel, durante o "Estúdio Com o Ex".

Em contato exclusivo com a coluna, Davi Kneip se mostrou chateado com a fala de Manoel. O DJ aponta que não tem problema de ereção e usa o remédio em um ciclo passado por um médico após ter sofrido uma anorexia.

"Eu já sofri de anorexia e, deste então, faço acompanhamento médico. Atualmente, faço ciclos de tadalafila, deposteron e saizen. Tadalafila não serve só para ereção. Tomo 5mg por dia. Nunca tive problema de ereção. Quando fui participar do De Férias com o Ex, o médico descreveu os medicamentos que eu tomo desde que tive anorexia. Quase morri por conta disso", diz Davi.





O participante do "De Férias com o Ex" sustenta que recebeu a informação de que Manoel Rafaski broxava noreality. "No De Férias, dentro da casa, rolou o comentário de que ele estava broxando. No dia que ele foi para a suíte, ofereci para ele. As pessoas falavam que ele estava broxando. Se as pessoas não assumem para ele, é problema dele", explica.

Davi Kneip, de 24 anos, já falou do quadro de anorexia que enfrentou entre 2016 e 2018. Aos 16 anos, Davi perdeu 20 quilos em seis meses após sofrer bullying na escola por ser "gordinho". Ao ficar sem os nutrientes necessários ao corpo, o participante do "De Férias com o Ex" passou a fazer uso dos remédios.