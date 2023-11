Reprodução - Instagram - 14.11.2023 Léo Santana





Bruno Reis (União), prefeito de Salvador, anunciou que Léo Santana será o responsável por comandar um trio elétrico no Farol da Barra, em Salvador, para comemorar o título de campeão brasileiro da Série B de 2023 do Vitória. O show do pagodeiro acontecerá no domingo (19), a partir das 16h.





"É para a gente antecipar o carnaval de Salvador. Essa comemoração entra pra história, viva o Vitória", disse Bruno Reis, nesta quarta-feira (15).

O prefeito ainda pediu a participação de outros artistas rubro-negros. Ivete Sangalo, Alinne Rosa, Daniela Mercury e Tatau são alguns dos torcedores famosos do Vitória.

"Vamos começar a mobilização nas redes [sociais] para outros artistas rubro-negros irem lá no trio, para que essa comemoração entre para a história e o torcedor rubro-negro jamais esqueça", completou Bruno Reis.

O Vitória se tornou o campeão brasileiro da Série B, na noite de terça-feira (15), após o complemento da 36ª rodada do campeonato. Líder de ponta a ponta na competição, o Leão conquistou o primeiro título nacional da história e retornou à Série A.