A Rede Globo anunciou, nesta sexta-feira (27), que fechou todas as cotas de patrocínio para o "BBB 24", que vai estrear no dia 8 de janeiro de 2024. O reality, que passou por uma edição criticada em 2023, terá 19 patrocinadores ao longo dos três meses em exibição no próximo ano.

São 15 marcas no total, divididas em quatro categorias. CIF, Ifood e Latam estreiam no BBB 24, enquanto Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, Mc Donald’s, Mercado Livre, Pantene, Rexona, Seara e Stone continuam no programa. O "BBB 24" contará, ainda, com marcas atreladas a dinâmicas: Delícia e Nestlé no “Tá na mesa”; Oi no “Cine BBB”; e Kwai no “Turbinada do Líder”, totalizando 19 patrocinadores.

“Mais uma vez, temos a enorme alegria de comemorar o excelente desempenho comercial do BBB. O alto índice de renovações e de novas marcas que optaram por patrocinar o programa ressalta a relevância do BBB, tanto para o público quanto para as marcas, e a grande experiência da Globo em produzir realities de sucesso. Só a Globo tem no Brasil essa capacidade sensacional de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, o que se transforma em um verdadeiro canhão de engajamento para as marcas”, disse Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados em Publicidade da Globo.

A demanda publicitária surge após um ano turbulento do principal reality da emissora. O "BBB 23", conquistado por Amanda Meirelles, contou com a pior audiência da história em uma final, superando a marca negativa do "BBB 14" (20 pontos de audiência contra 24). A votação também foi a menor das últimas edições com famosos e anônimos.

Mudanças no BBB 24

Boninho, que segue como diretor do reality, preparou uma mistura de participantes que estarão sob o comando de Tadeu Schmidt. Além dos grupos Camarote e Pipoca , podemos esperar uma surpresa para compor o time.

Novos quadros de humor estão previstos para a edição e em um deles um “invasor” vai bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá pelos participantes. No outro, o público será o grande protagonista.

O cinema semanal deixará de ser privilégio do líder para ampliar o entretenimento dos confinados, dando a possibilidade de mais participantes assistirem ao conteúdo especial exibido na casa.

O líder da semana, porém, ganhará uma nova tarefa: às sextas-feiras ele será responsável por comandar, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete ainda mais emoção e movimento ao BBB. Já na segunda-feira, o Jogo da Discórdia chega ao fim e dá lugar a uma nova dinâmica: o Sincerão.