A cantora Daniela Mercury está preparando um show especial para os fãs que vão curtir a Micareta Rio, no Rio de Janeiro, no domingo (22). Daniela volta para a Apoteose após mais de 30 anos do único show feito pela baiana no sambódromo carioca.



Para o retorno, a rainha do Axé Music promete uma festa com tudo que o folião tem direito: o show vai começar no trio elétrico e, depois, segue no palco. A artista não quer música repetida e já avisou que o que cantar no trio não será visto no palco, para que ela consiga resgatar momentos da carreira durante a dupla apresentação.

Daniela Mercury vai receber nomes como Ivete Sangalo (que também se apresenta na micareta no mesmo dia), Ilê Aiyê, Olodum, Didá e Luisa Sonza.

O show marca os 40 anos de carreira de Daniela e os 30 anos da primeira passagem na apoteose. Os ingressos estão sendo vendidos através do site da San Folia. Ao longo de três dias, a Micareta Rio vai receber artistas como Ivete, Claudia Leitte, Alinne Rosa, Pedro Sampaio e Gloria Groove.