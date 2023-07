Rainha do Axé: relembre os momentos inesquecíveis de Daniela Mercury

Baile em cima do trio

Daniela é conhecida por inovar com apresentações marcantes no trio elétrico, mas não "só isso". Há também outro tipo de baile: o da reclamação. A rainha do axé já brigou com foliões que urinavam na rua, com quem tentava roubar as pessoas durante o Carnaval e até com uma equipe de reportagem devido à "fofoca". "Me respeite que eu não sou moleque", disse Daniela, no Carnaval de 2012.