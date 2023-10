Foto: site oficial Roberto Carlos





Hoje, dia 17 de outubro, é comemorado o dia da música popular brasileira (MPB) e a coluna teve acesso a um estudo do Spotify sobre o consumo do gênero no mundo.

O Top 4 masculino dos artistas mais exportados tem Roberto Carlos em primeiro lugar. Tom Jobim e Caetano Veloso fecham o pódio. Jorge Ben Jor fica em quarto lugar. Roberto tem mais de 5 milhões de ouvintes na plataforma.

Já Elis Regina, Vanessa Da Mata, Fafá de Belém, Gal Costa e Marisa Monte formam o Top 5 de mulheres da MPB mais escutadas no exterior. A obra de Elis é consumida por quase três milhões de pessoas ao mês.

De janeiro a setembro deste ano, houve um aumento de 269% em buscas no Spotify no Brasil. Globalmente, este número é de 183%, sendo Estados Unidos, México e Portugal os países que mais escutam o gênero no exterior, seguidos por Argentina e França.

No Brasil, a MPB está entre os TOP 15 gêneros musicais mais escutados no mesmo período deste ano, sendo São Paulo o estado que mais consome o ritmo. Hoje, são mais de 2 milhões de playlists de usuários dedicadas ao ritmo. Acústico MPB, Coleção MPB, O Melhor da MPB e Cafezinho são playlists do Spotify relacionadas ao gênero mais escutadas no mundo todo no mesmo período de 2023.